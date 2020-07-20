В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего специалисты провели 1 199 317 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.