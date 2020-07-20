В пресс-службе Министерства здравоохранения проинформировали, что в Беларуси по состоянию на 20 июля выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего специалисты провели 1 199 317 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Опубликовано:
455
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: