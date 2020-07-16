По состоянию на 16 июля в нашей стране выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 65 623 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 162 280 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
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Фото: Алексей МАТЮШ