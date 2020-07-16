В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Всего зарегистрировано 65 623 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 162 280 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 485 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.