По состоянию на 15 июля в Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Фото: архив БЕЛТА
Всего зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 151 734 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19
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