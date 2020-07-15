В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19

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БЕЛТА

Всего зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 151 734 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.