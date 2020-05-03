В Беларуси выздоровели и выписаны 3196 пациентов с COVID-19

В Беларуси по состоянию на сегодняшний день выздоровели и выписаны 3196 человек, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, что составляет 8,1 процента от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.