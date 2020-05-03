В Беларуси выздоровели и выписаны 3196 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, что составляет 8,1 процента от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов.За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.