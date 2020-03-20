В Беларуси выздоровели и выписаны 15 инфицированных коронавирусом

По состоянию на 9 утра 20 марта в Беларуси с выздоровлением выписано 15 пациентов, заразившихся ранее новым коронавирусом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.





По информации Минздрава, всего с конца января в стране обследованы на инфекцию COVID-19 более 19 тысяч человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 42 пациента, у которых были положительные лабораторные тесты на коронавирус, однако нет клинических проявлений болезни.

Имеют клинические признаки инфекции COVID-19 12 пациентов.