В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 108 769 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В общей сложности зарегистрированы 130 012 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 158 352 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1 128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ