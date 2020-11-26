В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19

В общей сложности зарегистрированы 130 012 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 158 352 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1 128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.