В Беларуси выздоровели и выписаны 107 452 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 128 449 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 128 178 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1 119 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.