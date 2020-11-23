В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 104 698 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрированы 125 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 3 091 238 тестов.
За весь период распространения инфекции в Беларуси скончались 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ