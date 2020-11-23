В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 125 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 3 091 238 тестов.За весь период распространения инфекции в Беларуси скончались 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.