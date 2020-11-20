В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 009 490 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.