В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 100 749 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 009 490 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ