В Беларуси выздоровели 2918 человек с COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram актуальную статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси.

По данным на 1 мая, зафиксировано 14917 случаев заражения COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов, которых сделано 186 262. Выздоровели и выписаны 2918 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили в Минздраве.