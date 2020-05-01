Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси выздоровели 2918 человек с COVID-19

В Беларуси выздоровели 2918 человек с COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram актуальную статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси.

По данным на 1 мая, зафиксировано 14917 случаев заражения COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов, которых сделано 186 262. Выздоровели и выписаны 2918 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили в Минздраве.

Эпидемиолог рассказал, когда ждать пика COVID-19 в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Празднование 1 мая, открытие сезона фонтанов и помощь белорусским медработникам. Главное за пятницу
Гороскоп на 3 мая
В Болгарии разрешили ходить без масок и гулять в горах
Илон Маск сравнил режим самоизоляции с фашизмом
Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 - возможность продолжать работать
"Клуб редакторов": вчерашние успешные люди сегодня могут поднять "бунт голодных кастрюль"
Гомельские дезинфекторы: хотелось бы больше понимания со стороны людей
В Бобруйске задержали двух «закладчиков»
Фотофакт. Сезон фонтанов открылся в Могилеве
Летопись государственности: от истоков до Республики Беларусь. Истоки государственности как таковой
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Студентов БНТУ, изолированных в общежитии № 17, обеспечили бесплатным интернетом и продуктами
В Могилеве обновили областную Доску почета
Врач рассказала, почему важно выполнять рекомендации Минздрава
Судьба народного мстителя Марка Черных стала известна родственникам спустя десятилетия благодаря проекту «Партизаны Беларуси»
Один день из жизни врача, который работает с зараженными коронавирусом
Мининформ объявит итоги "Золотой литеры" 5 мая
Каждая седьмая многодетная семья, получившая семейный капитал, уже им воспользовалась
Женский чемпионат Беларуси по футболу стартовал с побед "Динамо-БГУФК" и "Минска"
Более 300 тыс. листовок "Важно знать" распространили активисты БРСМ
Обелиски великого подвига: Мемориальный комплекс "Три штыка" на площади Победы в Витебске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ