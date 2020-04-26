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В Беларуси выздоровели 1695 человек с выявленным коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram актуальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси.

По данным на 26 апреля, выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

«Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 147 525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,1% от протестированных», — уточнили в Минздраве.

За все время распространения COVID-19 умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.

Минздрав: по распространенности тестирования на миллион населения мы практически находимся на уровне США и развитых европейских стран
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