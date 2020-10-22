В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19

Всего зарегистрированы 90 380 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 294 631 тест.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 945 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.