В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровел и выписан 81 501 пациент с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 90 380 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 294 631 тест.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 945 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ