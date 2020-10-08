В Беларуси выздоровели и выписаны 76 081 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Всего зарегистрированы 81 982 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. За все время проведено 1 999 089 тестов.За период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 880 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.