В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 73 301 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 739 250 тестов.
За все время распространения COVID-19 на территории страны скончались 785 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19
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