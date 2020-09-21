В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19

Всего зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 739 250 тестов.За все время распространения COVID-19 на территории страны скончались 785 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.