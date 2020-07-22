В Беларуси по состоянию на 22 июля выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрирован 66 521 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 209 400 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
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Фото: Алексей МАТЮШ