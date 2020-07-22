В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19

Всего зарегистрирован 66 521 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Проведено 1 209 400 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.