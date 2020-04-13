В Беларуси зарегистрировано 2919 человек с коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало в официальном Telegram актуальную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией.

На 13 апреля в Беларуси проведено почти 68 тыс. тестов на COVID-19. Для этого задействовано 17 лабораторий.

«Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека», — сообщили в Минздраве.

Кроме того, скончались 29 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.