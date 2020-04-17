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  2. В Беларуси выявлено более 700 нарушителей режима самоизоляции, максимальный штраф — 810 рублей

В Беларуси выявлено более 700 нарушителей режима самоизоляции, максимальный штраф — 810 рублей

На сегодняшний день в Беларуси выявлен 701 нарушитель режима самоизоляции в связи с распространением нового коронавируса . Об этом сообщила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан в ходе онлайн-брифинга в пятницу в Минске.


«701 нарушение было выявлено мер самоизоляции. То есть людей не нашли дома в пределах двух-трех часов», — рассказала специалист. Информация направляется в МВД и прокуратуру.

«В отношении семи лиц начат административный процесс», — отметила Карабан. В отношении двух человек административные процессы уже завершены, сумма штрафа составила в пределах двух базовых величин (54 рубля). С нарушителями были проведены повторные беседы, при повторной проверке нарушений с их стороны не выявлено.

Между тем максимальная сумма штрафа за такое нарушение может составлять 30 базовых величин  810 рублей.

Если же подобно нарушение повлечет чье-то заражение или смерть, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

Санслужба продолжает контрольную деятельность и на границах Беларуси. Все дальнобойщики подвергаются сейчас тотальной термометрии, контроль состояния людей ведется на всех пунктах пропуска через границу. Более 100 дальнобойщиков уже привлечены к ответственности за нарушение требований о транзите через нашу страну.


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Фото: РЕЙТЕР
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