В Беларуси выявили 1913 случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1913 пациентов, выписаны 1534. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 575 856 человек. Вылечились 547 949 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.
За весь период распространения нового заболевания на территории Беларуси от коронавируса умерли 4432 пациента.
За последние 24 часа проведено 14 379 тестов. Всего в республике выполнено 9 157 706 тестов.