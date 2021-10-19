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В Беларуси выявили 1913 случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1913 пациентов, выписаны 1534. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 575 856 человек. Вылечились 547 949 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

За весь период распространения нового заболевания на территории Беларуси от коронавируса умерли 4432 пациента.

За последние 24 часа проведено 14 379 тестов. Всего в республике выполнено 9 157 706 тестов.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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