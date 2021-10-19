В Беларуси выявили 1913 случаев заражения коронавирусом за сутки

За все время в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 575 856 человек. Вылечились 547 949 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.За весь период распространения нового заболевания на территории Беларуси от коронавируса умерли 4432 пациента.За последние 24 часа проведено 14 379 тестов. Всего в республике выполнено 9 157 706 тестов.