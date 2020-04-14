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В Беларуси выстроена четкая система противоэпидемических мероприятий - сенатор

В Беларуси выстроена четкая система противоэпидемических мероприятий. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"Сегодня в Беларуси выстроена четкая система по проведению противоэпидемических мероприятий. Все это позволяет не только выявить тех, кто является носителем инфекции, но и тех, кто был в контакте с ними. Грамотно выстроена работа всех медицинских звеньев и медперсонала, - отметил Виктор Лискович. - Члены Совета Республики на постоянной основе мониторируют аптечную сеть на предмет наличия дезсредств. И я хочу сказать, что в стране делается все для того, чтобы люди были защищены".

В то же время сенатор обратил внимание на личную ответственность каждого белоруса, передает БелТА. "Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями Министерства здравоохранения, - подчеркнул он. - Очень хотел бы еще отметить информационную составляющую. На мой взгляд, сегодня достаточно информации в СМИ, чтобы получить объективный срез ситуации. В конечном итоге это позволяет избежать в обществе паники. Люди понимают, что в такой ситуации надо не паниковать, а спокойно решать возникающие вопросы".

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