В Беларуси вырос спрос на городские экскурсии. Об этом sb.by рассказала директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.
Фото из архива БЕЛТА
– Видим, что пандемия заставила людей замедлиться и посмотреть вокруг – вырос спрос на экскурсии по своим родным районам в крупных городах, по городкам и деревням. Как результат – этой осенью увеличилось и число желающих экскурсоводов и гидов-переводчиков с периферии пройти аттестацию. В каждой области защищается по 20 человек – так много давно не было, – отметила Воронович.
Еще одно наблюдение: на экскурсии приходят небольшими группами. Людям интересно посмотреть на то, что их давно окружает, сквозь призму времени и разных событий.
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В Беларуси вырос спрос на городские экскурсии
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