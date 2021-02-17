В Беларуси выпустили мобильный электронный дневник

ООО "МобильныеТелеСистемы" разработали приложение для школьников, родителей и преподавателей "МТС Дневник".
В приложении есть школьный дневник и учительский журнал в электронном виде. Добавлено и несколько интерактивных функций. Можно отслеживать успеваемость ребенка, есть и доступ к платформе образовательных электронных сервисов «Знай.бай».
Базовым функционалом приложения «МТС Дневник» можно пользоваться бесплатно. Стандартный доступ позволяет детям и их родителям просматривать расписание занятий и звонков, домашнее задание, записанное учителем, а также выставленные отметки и пропуски.
Расширенный режим платный. Он позволит получать сообщения о посещаемости, даст доступ к материалам домашнего задания, электронным учебникам, объявлениям от учителей, графической аналитике.
Профили учащихся и родителей объединяются в единый семейный аккаунт, таким образом все данные в электронном дневнике синхронизируются и доступны для просмотра в кабинете как учащихся, так и родителей.
Регистрация в «МТС Дневнике» осуществляется только по пригласительным ключам, которые выдаются учреждением образования, подключенным к платформе «Знай.бай».
Приложение доступно для пользователей операционных систем Android и iOS. Скачать можно в App Store, Google Play и AppGallery.
Фото: pixabay.com
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