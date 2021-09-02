В Беларуси выполнен план по добыче торфа

Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко. По его словам, на 1 сентября добыто 1 млн 522,8 тысячи тонн. Отдельные предприятия продолжают его добычу.





Алексей Кушнаренко привел цифры: на сегодня добыто 1 млн 359 тысяч тонн фрезерного торфа для производства торфяного топлива и 163,6 тысячи тонн нетопливного торфа. Выполнение сезонного плана составило 101,1 процента.

– Согласно пятилетней программе планируем добыть 11 миллионов тонн торфа и изготовить 6,5 миллиона тонн продукции.

Алексей Кушнаренко отметил, что на территории Беларуси запасы торфа оцениваются в 2,4 миллиарда тонн, из которых для промышленной разработки пригодны 12 процентов от этих запасов.

– Их достаточно для разработки и использования в экономике на ближайшие 100 лет. Большое внимание будем уделять модернизации, техническому перевооружению и разработке торфяных полей на общей площади 3,5 тысячи гектар.

Генеральный директор сообщил, что около 20 процентов торфяной продукции поставляется на экспорт. А в целом за первое полугодие суммарный экспорт товаров и услуг ГПО «Белтопгаз» составил 25 миллионов долларов.

– Сегодня мы поставляем продукцию в 25 стран мира. В этом году география поставок приросла Колумбией.

sichevich@sb.by



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