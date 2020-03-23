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В Беларуси выписано почти два миллиона электронных рецептов

С начала текущего года выписано почти 2 миллиона электронных рецептов для аптек. Об этом порталу sb.by сообщили в Национальном центре электронных услуг. Через специализированную информационную систему отпущено немногим менее 570 тысяч рецептов.


С 2018 года отпуск электронных рецептов возможен не только в сети аптек РУП «Белфармация», но и в целом ряде коммерческих аптечных сетей. К системе подключены, принимают и отоваривают рецепты, выписанные с использованием пластиковой карты медицинского обслуживания, 69 коммерческих сетей аптек — больше тысячи аптек по всей стране, на стадии подключения еще 11 сетей.

Напомним, в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в стране, Минздрав предлагает пациентам обращаться за выпиской медицинских рецептов дистанционно, без посещения медучреждений. Выписанный электронный документ попадает в автоматизированную систему Минздрава «Автоматизированная информационная система обращения электронных рецептов», доступ к которой имеют как врачи, так и работники аптек. То есть фармацевт увидит все назначенные доктором лекарства и сможет отоварить пациента. Но здесь потребуется личное присутствие клиента: ключом доступа работника аптеки к базе данных электронных рецептов служит пластиковая карта медобслуживания конкретного человека.

Фото: pixabay


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