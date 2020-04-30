В Беларуси вылечились 2386 пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало в Telegram актуальную статистику по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 30 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. В общей сложности коронавирус выявили у 14 027 человек, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов, которых сделано 176 625.

За весь период распространения коронавирусной инфекцией на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.