В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ № 447, который излагает в новой редакции Указ от 12 марта 2020 года № 92 "О стимулировании использования электромобилей". Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных Указом № 92, на все категории электромобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
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Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций – производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них.
Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них.
Как сообщалось, возможности для расширения использования в Беларуси электротранспорта обсуждались в числе других вопросов на совещании Президента с руководством Совета Министров 22 октября.
Глава государства подчеркнул, что это одно из наиболее перспективных направлений:
– Мировая практика показывает, что курс на развитие и опережающее внедрение инфраструктуры к нему (электротранспорту. – Прим. БЕЛТА) оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас – как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС.
Кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы, а потому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае, отметил Президент.
Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей. Как считает Правительство, эта практика себя оправдала.
– Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов, – заявил Александр Лукашенко.