В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей

Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций – производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них.Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них.Как сообщалось, возможности для расширения использования в Беларуси электротранспорта обсуждались в числе других вопросов на совещании Президента с руководством Совета Министров 22 октября.Глава государства подчеркнул, что это одно из наиболее перспективных направлений:(электротранспорту. –Кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы, а потому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае, отметил Президент.Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей. Как считает Правительство, эта практика себя оправдала., – заявил Александр Лукашенко.