В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал Указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций: в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.
Фото: БЕЛТА
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