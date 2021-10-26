В Беларуси впервые вручен сертификат соответствия на клининговые услуги

Сегодня в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации прошла церемония вручения сертификата соответствия услуг профессиональной уборки требованиям СТБ 2580-2020. Его обладателем стало предприятие из Минска «Транспарент сервис групп». Организация предоставляет услуги в области инфраструктурного сервиса, коммерческого управления и технического обслуживания недвижимости.





Данный сертификат является первым в этой сфере услуг, пользующейся спросом как у частных лиц, так и у промышленных предприятий, торговых сетей и различных учреждений. Документ подтверждает соответствие оказываемых услуг государственному стандарту «Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия».

Специалисты отмечают: такое событие является значимым для развития сектора клининговых услуг. Возможность пройти в добровольном порядке сертификацию предоставляет компаниям дополнительные конкурентные преимущества: безопасность и качество услуг, подтвержденные независимой стороной, повысят доверие потребителей, расширят возможности для участия в конкурсах и тендерах, а также для совершенствования качества. В этом заверил директор БелГИСС Александр Скуратов.

– Профессиональная уборка иногда воспринимается по-бытовому. А на самом деле это уже промышленная деятельность, где задействованы машины, оборудование, квалифицированный персонал, химическая промышленность. Данный сертификат дает новые возможности для клининговых компаний. И это гарантия качества услуг, а также того, что они будут оказаны на высоком уровне и в срок. Применение нового стандарта будет способствовать повышению качества и безопасности услуг профессиональной уборки, позволит заказчику четко сформулировать свои требования в отношении исполнителя услуг, а клининговым компаниям – повысить доверие потребителей и уровень качества оказываемых услуг.





Работы по сертификации проводились в несколько этапов. Сначала оценивалась стабильность процесса оказания услуг профессиональной уборки и соответствия его требованиям обеспечения безопасности жизни, здоровья, сохранности имущества потребителя услуг, охраны окружающей среды и требованиям к качеству услуг. Далее эксперты оценивали мастерство и квалификацию персонала, оказывающего услуги профессиональной уборки. Кроме того, проводилась оценка соответствия организации заявленной категории.

Напомним, данный стандарт введен в стране с апреля этого года. Он установил общие технические условия к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Стандарт распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. При его разработке учтены накопленная в стране практика, требования действующих законодательных актов, нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, а также российский опыт. Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке, поскольку это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании.

В настоящее время единственным органом по сертификации услуг профессиональной уборки является орган по сертификации услуг БелГИСС, который аккредитован в Национальной системе подтверждения Республики Беларусь.

Как стало известно, сейчас проводятся работы по сертификации услуг еще одной клининговой компании.

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Фото: пресс-служба Госстандарта

