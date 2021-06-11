В Беларуси впервые сформирован топ санаториев на основе анализа их деятельности

, – проинформировали в центре. –Рэнкинг (от английского «to rank» – оценивать, распределять) – это список каких-либо объектов (например, людей или компаний), который упорядочен по одному из выбранных ранжирующих показателей. В отличие от рейтинга, который является фиксированным списком, рэнкинг представляет собой базу данных, к которой можно применять различные параметры и методы ранжирования. Все показатели, которые используются в рэнкинге, –цифровые. Это могут быть экономические, натуральные или статистические данные интересующих компаний.Для сравнительного анализа здравниц было взято шесть показателей: условия проживания и организация досуга, медицинский профиль, материально-техническая база, результаты деятельности, взаимодействие с клиентами и соотношение цены и качества. Согласно информации, размещенной на сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, первое место в сформированном списке с итоговым баллом 74,81 из 100 занимает санаторий «Юность» (Минская область). На втором месте – санаторий «Веста» (Минская область, 72,73 балла), на третьем – санаторий «Боровое» (Витебская область, 70,84 балла). В десятку также вошли здравницы «Ясельда» (Брестская область), «Машиностроитель» (Гомельская область), «Дубровенка» (Могилевская область), «Жемчужина» (Гродненская область), «Серебряные ключи» (Гомельская область), «Чаборок» (Брестская область), «Радуга» (Гродненская область). На 11-м месте – здравниц-добровольцев, принявших участие в исследовании, – санаторий «Нарочь» (Минская область).В начале 2021 года в Беларуси функционировало 306 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 66 тысяч мест, из них 106 санаторно-курортных на 29 тысяч мест и 200 оздоровительных на 37 тысяч мест. Имеющийся коечный фонд и среднегодовая заполняемость здравниц на уровне 80 процентов позволяет ежегодно обеспечивать санаторно-курортным лечением и оздоровлением около 1,3 миллиона человек.