В стране снова разрешены длительные свидания осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
По информации Департамента исполнения наказаний МВД, в полном объеме возобновлены длительные свидания для содержащихся в учреждениях УИС лиц и для находящихся в ЛТП граждан.
Также осужденные теперь могут выходить в свободное от работы время из исправительных учреждений открытого типа (ИУОТ), разрешен выезд осужденных (граждан) за пределы исправительных колоний-поселений, ИУОТ и ЛТП. Обязательное условие – соблюдение противоэпидемических мер.
Возобновляются и посещения представителей общественных объединений и священнослужителей для проведения воспитательных и духовно-просветительских мероприятий.
Ограничения вводились ранее из-за распространения COVID-19.
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
2033
В Беларуси возобновлены длительные посещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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