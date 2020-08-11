В Беларуси вместо холдинга кондитерских предприятий может появиться их союз - Бубен

В Беларуси рассматривают возможность создания союза кондитерских предприятий. Об этом рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен по итогам совещания у главы государства по вопросам развития пищевой промышленности, передает БЕЛТА.

Изначально концерном озвучивалось предложение по объединению производителей кондитерской продукции (в частности СОАО "Коммунарка", СП ОАО "Спартак", ОАО "Красный пищевик" и "Красный мозырянин", кондитерской фабрики "Витьба") в единый холдинг. Такая инициатива объяснялась необходимостью усилить позиции отечественных производителей на внутреннем рынке и повысить их конкурентоспособность по ценовому фактору. "Сейчас, в период жесткой конкуренции на кондитерском рынке, белорусским производителям очень трудно в одиночку удержаться на плаву. Ждать существенного роста потребления в ближайшие годы не стоит, конкуренция на кондитерском рынке будет только усиливаться", - отмечал Анатолий Бубен в интервью БЕЛТА в июле этого года.

На совещании у Президента в целом идея об объединении кондитерских предприятий была поддержана. Однако, учитывая ряд организационно-правовых сложностей при создании холдинга, обсуждался вопрос о другой организационной структуре.

"Как предложил Президент, может, для начала создать союз кондитеров", - рассказал Анатолий Бубен. По его словам, в ближайшее время такой союз будет сформирован. "Чтобы они (участники союза. - Прим. БЕЛТА) координировали свою работу, видели рынки и направляли развитие кондитерской отрасли", - пояснил глава "Белгоспищепрома".