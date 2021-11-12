В Беларуси вакцина "Спутник V" будет производиться по полному циклу. Об этом сообщил журналистам генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев. Сегодня предприятие посетил Премьер-министр Роман Головченко.

– Вакцина "Спутник V" будет производиться по полному циклу: от биологического производства субстанций активного компонента до производства готовой формы в виде ампул или флаконов.

Генеральный директор сообщил, что сейчас заканчиваются строительно-монтажные работы первой очереди.

– Уже идет квалификация оборудования, очистка всей системы. На первом этапе здесь будет производиться активный компонент, который будет разливаться на существующих мощностях «Белмедпрепаратов».









Сергей Беляев сообщил, что стоимость инвестиционного проекта составляет более 56 миллионов долларов.

– Срок окупаемости составляет около 3–4 лет. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка, которая сложится в течение этого периода. Надеюсь, что в 2022–2023 годах сможем выпускать до 10 миллионов доз вакцины. Экспортные рынки мы также просчитали.

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