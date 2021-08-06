В Беларуси в январе – июле реализовано гособлигаций почти на 800 млн долларов

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По информации ведомства, с 1 января по 31 июля на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Беларуси на сумму 137 млн рублей и 798,96 млн долларов, в том числе именных облигаций – 137 млн рублей и 767,24 млн долларов, облигаций на предъявителя – 31,72 млн долларов. Отмечается, что при этом в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещено государственных именных облигаций на сумму 26,32 млн долларов.В Министерстве финансов обратили внимание на то, что с 11 января 2021 года в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещаются гособлигации, номинированные в долларах, выпуска № 271 (ставка 4,5% годовых, дата погашения 10 февраля 2028 года). В отделениях ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" для физических лиц доступны для приобретения государственные облигации на предъявителя, номинированные в долларах, выпуска АЗ 7 (ставка 3,2%, дата начала погашения 9 ноября 2023 года).