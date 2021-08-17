В Беларуси в январе – июле промпроизводство выросло на 9,3%

На 0,7% увеличилось производство в горнодобывающей промышленности и на 9,3% – в обрабатывающей.По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство возросло на 12,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений выросло на 1,9%.