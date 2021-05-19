Организации всех форм собственности в январе – апреле текущего года построили 14,6 тысячи квартир, введено в эксплуатацию 1,294 миллиона квадратных метров жилья, проинформировали в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 483,4 тысячи квадратных метров, или 37,4 процента от общего объема введенного жилья, из них с использованием государственной поддержки – 351 тысяча квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 388,8 тысячи квадратных метров жилья, или 30 процентов от общего ввода по стране.
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В Беларуси в январе – апреле построили 14,6 тысячи квартир
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