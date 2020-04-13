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В Беларуси в силах сдержать лавинообразный рост COVID-19 - депутат

В Беларуси в силах сдержать лавинообразный рост COVID-19. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Завалей.


"Сегодня государство принимает соизмеримые меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. Безусловно, врачи работают в режиме сверхнагрузки, однако система здравоохранения справляется с поставленной задачей. На мой взгляд, нет необходимости вводить в стране жесткий карантин. Сделано все возможное, чтобы максимально сдерживать распространение вируса, - сказал Игорь Завалей. - В то же время нельзя забывать о личной ответственности каждого из нас. Необходимо соблюдать меры личной гигиены, избегать мест скопления людей, ограничить перемещение и контакты, оказывать всевозможную помощь родителям, пожилым родственникам, разъяснять и убеждать, что они должны оставаться дома в это сложное время. Выполняя эти простые правила, мы сможем сдержать лавинообразный рост COVID-19 и избежать перегруженности больниц".

Парламентарий особо отметил, что в данной ситуации паника - наихудший помощник, пишет БелТА. "Паника вызывает стресс, который, в свою очередь, ослабляет иммунитет и притягивает болезни. Поэтому всегда нужно настраивать себя на позитив, заряжать им родных и близких", - добавил он.

ФОТО: pixabay


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