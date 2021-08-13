В Беларуси в новом учебном году за парты сядет более 1 миллиона школьников

По словам главы ведомства, из 1 миллиона 85 тысяч школьников за парты сядут 118 тысяч первоклассников. Это где-то на 3 тысячи больше, чем в минувшем году., – рассказал министр образования.Также Игорь Карпенко напомнил, что 23–24 августа состоится республиканский педагогический совет. На его полях запланирована работа 18 секций, которые в общей сложности объединят порядка 1 тысячи педагогов со всей Беларуси.