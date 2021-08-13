В Беларуси в новом учебном году за парты сядет более 1 миллиона школьников

В нашей стране в новом учебном году за парты сядет более 1 миллиона школьников. Об этом проинформировал министр образования Игорь Карпенко, пишет БЕЛТА.
По словам главы ведомства, из 1 миллиона 85 тысяч школьников за парты сядут 118 тысяч первоклассников. Это где-то на 3 тысячи больше, чем в минувшем году.
– Уже примерно 50 прoцентов учреждений oбщего среднего образования получили сертификаты. Процесс идет. Где-то проходят плановые ремонты, где-то закупается необходимое оборудование, мебель. В этом году мы планируем открыть семь новых школ. Две из них в Минске, – рассказал министр образования. – Кроме этого, сейчас фактически завершаем oснащение наших шкoл необходимым оборудованием, метoдическими рекoмендациями, учебниками.
Также Игорь Карпенко напомнил, что 23–24 августа состоится республиканский педагогический совет. На его полях запланирована работа 18 секций, которые в общей сложности объединят порядка 1 тысячи педагогов со всей Беларуси.