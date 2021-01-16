В минувшие сутки в стране была зафиксирована температура воздуха на 5–12 градусов ниже климатической нормы. Ближайшая ночь может стать самой холодной. Об этом рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.
Фото БЕЛТА
По словам специалиста, среднесуточная температура по вчерашнему дню была в пределах от 5 градусов мороза по юго-западу Брестской области до минус 18 по северо-востоку Витебской области. Ниже всего температура была в Езерище – минус 18. Отмечается, что температурные рекорды 15 января побиты не были.
В ночь с 15 на 16 января температура на большей части территории страны составила 19–24 градусов мороза, местами было минус 25–27. Только по Гродненской и Брестской областям морозы были не такими сильными – 15–18 градусов.
Начальник службы метеопрогнозов отметил, что ближайшая самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье. 17 января днем можно ожидать достаточно низкие температуры. Беганский резюмировал, что существенное ослабление морозов прогнозируется с середины следующей недели.
В эти дни в некоторых местах Беларуси заметили "ледяные иглы", похожие на светящиеся столбы. Понятие «ледяные иглы» связано с вымораживанием, которое образуется от влажного воздуха при холодной погоде. Александр Беганский подчеркнул, что это нормальное явление для низких температур.
По словам представителя Белгидромета, люди привыкли к тому, что за последние зимы температура воздуха достигала максимум минус 5. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, должно быть нормой для Беларуси.
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В Беларуси в минувшие сутки температура была на 5–12 градусов ниже нормы
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