В Беларуси в минувшие сутки температура была на 5–12 градусов ниже нормы

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По словам специалиста, среднесуточная температура по вчерашнему дню была в пределах от 5 градусов мороза по юго-западу Брестской области до минус 18 по северо-востоку Витебской области. Ниже всего температура была в Езерище – минус 18. Отмечается, что температурные рекорды 15 января побиты не были.В ночь с 15 на 16 января температура на большей части территории страны составила 19–24 градусов мороза, местами было минус 25–27. Только по Гродненской и Брестской областям морозы были не такими сильными – 15–18 градусов.Начальник службы метеопрогнозов отметил, что ближайшая самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье. 17 января днем можно ожидать достаточно низкие температуры. Беганский резюмировал, что существенное ослабление морозов прогнозируется с середины следующей недели.В эти дни в некоторых местах Беларуси заметили "ледяные иглы", похожие на светящиеся столбы. Понятие «ледяные иглы» связано с вымораживанием, которое образуется от влажного воздуха при холодной погоде. Александр Беганский подчеркнул, что это нормальное явление для низких температур.По словам представителя Белгидромета, люди привыкли к тому, что за последние зимы температура воздуха достигала максимум минус 5. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, должно быть нормой для Беларуси.