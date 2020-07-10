В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров

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, – отметил Валентин Шатравко.По словам первого замминистра лесного хозяйства, основная причина возникновения возгораний в лесном фонде – несоблюдение гражданами требований по обеспечению пожарной безопасности. Ограничения и запреты на посещение лесов вводятся согласно решениям местных исполнительных и распорядительных органов на основании полученных данных Белгидромета о классе пожарной опасности (горимости). Класс пожарной опасности ежедневно меняется, и ограничительные меры оперативно вносятся на карту запретов посещений на сайте Минлесхоза., – сказал Валентин Шатравко. В апреле зафиксировано 539 пожаров на площади 5951,9 га. Больше всего пожаров было в Брестском (208 случаев, 2240,9 га) и Гомельском (137 случаев, 3103,9 га) ГПЛХО. Наиболее крупные пожары в этих регионах произошли и распространились около поймы реки Припять., – рассказал первый замминистра. –Касательно предупредительных мер Валентин Шатравко сказал, что обустроены минерализованные полосы на протяжении 65,5 тыс. км, новые противопожарные разрывы – почти на 25 км. Отремонтировано свыше 1 тыс. км дорог противопожарного назначения. Установлено почти 3,5 тыс. плакатов, аншлагов и других информационных знаков на противопожарную и природоохранную тематику. Постоянно проводятся беседы с гражданами о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах. Размещены 884 информационных сообщения в СМИ. Проведено более 2 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе совместных с заинтересованными госорганами, во время которых к административной ответственности за нарушение лесного и природоохранного законодательства привлечены 1755 граждан.Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в структуре отрасли есть 661 единица пожарно-наблюдательных вышек, из которых 623 оборудованы системами видеонаблюдения. Также продолжается внедрение автоматизированной дистанционной системы раннего обнаружения возгораний в лесном фонде. По состоянию на 10 июля установлено 46 систем "Лесной страж".