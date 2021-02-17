В 2020 году в Беларуси зарегистрировано 84 новых общественных объединения, передает БЕЛТА.
Согласно данным пресс-службы Министерства юстиции, среди общественных объединений зарегистрировано международных – 3, республиканских – 8 и местных – 73. Общее число зарегистрированных общественных объединений по сравнению 2019 годом возросло на 0,9% (с 2995 на 1 января 2020 года до 3021 на 1 января 2021 года).
Выросло и количество зарегистрированных организационных структур политических партий, других общественных объединений. Так, за 2020 год поставлено на учет 7 оргструктур политических партий, 790 – общественных объединений и 1360 – профсоюзов. Таким образом, количество оргструктур общественных объединений возросло на 0,7% (с 43 545 на 1 января 2020 года до 43 865 на 1 января текущего года), политических партий – на 0,5% (с 1192 до 1198), профессиональных союзов – на 1,5% (с 26 125 до 26 522).
Всего на 1 января текущего года в стране зарегистрировано 15 политических партий, 25 профессиональных союзов, в том числе 20 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в организациях, 3021 общественное объединение, из них 227 международных, 789 республиканских и 2005 местных.
В Беларуси 1198 партийных организаций, 26 522 профсоюзные организации и 43 865 организационных структур общественных объединений.
Зарегистрировано 42 союза (ассоциации) общественных объединений, 227 фондов (18 международных, 7 республиканских и 202 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси в 2020 году зарегистрировано более 80 новых общественных объединений
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