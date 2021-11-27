В Беларуси уже выдано 10 национальных сертификатов органической продукции 6 организациям. Такие данные озвучила заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович

– Картофелеводство и плодоовощеводство являются серьезным резервом для развития органического сельского хозяйства. За предыдущие несколько лет у нас создана законодательная база для развития этого направления. Есть и определенный опыт по производству органической продукции, сертификации ее ранее по регламентам Евросоюза и других стран. Сейчас в стране есть свои центры по сертификации, реестр производителей органической продукции ведет Госстандарт. Так что те, кто занимается «зеленым» растениеводством, животноводством и их переработкой, могут смело заявлять о себе. Например, агрокомбинат «Ждановичи» получил сертификат по овощной продукции, – отметила Карбанович.

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