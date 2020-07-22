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В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины от рака

Министр здравоохранения Владимир Караник, сам врач-онколог, говорит, что в Беларуси удалось не только сохранить все лучшее в лечении онкологии после распада СССР, но и приумножить, дать новый курс развития:

– Еще 20 лет назад две трети пациентов умирали от злокачественной опухоли, сейчас же это чуть больше 30 процентов. Одно из многообещающих направлений здесь – это вакцина, которая заставит собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. 

В итоге были оценены сотни потенциальных противоопухолевых средств по следующим критериям: высокая безопасность, усиление эффекта химиотерапии, экономическая целесообразность будущего продукта и его доступность для системы здравоохранения, а также научная новизна. Выбор сделали в пользу вакцины «ЕЛЕНАГЕН», которая удовлетворяет всем этим критериям, а введение этой вакцины не сопровождалось какими-либо значимыми побочными эффектами. В исследовании расширенной первой фазы было показано, что даже примененный без сочетания с другими лекарствами «ЕЛЕНАГЕН» останавливал прогрессию заболевания на срок более двух месяцев у пациентов с прогрессирующим заболеванием, для которых были исчерпаны все стандартные методы лечения. Ожидаемый полезный эффект применения заключается в том, что в сочетании с «ЕЛЕНАГЕНОМ» стандартные методы лечения дадут больший эффект, чем примененные сами по себе.

Как рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Красный, белорусские ученые разработали исследовательский протокол, который прошел рецензирование в ведущих онкологических центрах: Нью-Йоркском университете и MD Andersen Cancer Center. С участием признанных мировых экспертов в области онкологии в течение 2019 года научный протокол был доработан, и окончательную версию теперь используют в научных исследованиях. Исследование единогласно одобрено Минздравом Беларуси. 

Вакцина "ЕЛЕНАГЕН» (в честь жены разработчика Елены) была разработана CureLab Oncology, биотехнологической компанией из Бостона, которая и предоставила продукт белорусским коллегам. На встрече с Владимиром Караником генеральный директор компании доктор Алекс Шнейдер рассказал, что изначально планировалось начать вторую фазу клинических исследований вакцины «ЕЛЕНАГЕН» в США и многих других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования именно в Беларуси с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров.

Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии с использованием вакцины «ЕЛЕНАГЕН» стартовал в апреле в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н .Н. Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере. 

В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Это пациенты на поздней стадии болезни с триплетнегативным раком молочной железы, раком яичников, раком желудка и раком поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством «ЕЛЕНАГЕН». Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций ожидают значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения. А основным критерием оценки эффективности лечения будет увеличение общей выживаемости пациентов.

На данный момент в научно-исследовательский проект включено уже 15 из запланированных 160 пациентов. 

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