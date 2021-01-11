С 1 января в Беларуси увеличили НДС на ряд кондитерских изделий. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс, информирует БЕЛТА.
В пресс-центре Министерства по налогам и сборам добавили, что отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории страны, при ввозе в Беларусь облагаются НДС по ставке 20% вместо ранее существовавшей ставки 10%.
До 1 января НДС по ставке 10% облагались хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Исключение составляли экструдированные или вытянутые продукты, а также острые или соленые.
С текущего года НДС 10% применяется для хлеба и хлебобулочных изделий. По ставке 20% будет облагаться имбирное печенье и аналогичные изделия, сладкое сухое печенье, вафли и некоторая другая продукция.
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В Беларуси увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия
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Фото: Владимир ШЛАПАК