В Беларуси увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия

В пресс-центре Министерства по налогам и сборам добавили, что отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории страны, при ввозе в Беларусь облагаются НДС по ставке 20% вместо ранее существовавшей ставки 10%.До 1 января НДС по ставке 10% облагались хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Исключение составляли экструдированные или вытянутые продукты, а также острые или соленые.С текущего года НДС 10% применяется для хлеба и хлебобулочных изделий. По ставке 20% будет облагаться имбирное печенье и аналогичные изделия, сладкое сухое печенье, вафли и некоторая другая продукция.