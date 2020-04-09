В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода

Лимит по бесконтактным банковским картам, которым можно пользоваться без необходимости вводить ПИН-код, увеличен в Беларуси с 9 апреля, сообщили в Банковском процессинговом центре.





9 апреля произведена настройка всего парка бесконтактного терминального оборудования, подключенного к предприятию, для осуществления операций по карточкам по бесконтактной технологии с лимитом до 80 белорусских рублей без ввода ПИН-кода, проинформировали на предприятии. Ранее лимит составлял 20 рублей.

Лимит в 80 рублей установлен для карт VISA, Mastercard, БЕЛКАРТ, МИР, для карт UPI лимит составляет 45 рублей.