В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования

Расходы на питание в день на одного обучающегося в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12–24 часа увеличены с 4,68 до 5,1 рубля, а для проживающих на территории радиоактивного загрязнения – с 5,03 до 5,38 рубля.Отмечается, что денежные нормы расходов на питание обучающихся в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребенка специальных яслях-садах и детсадах возросли до 3,18–4,06 рубля (ранее 2,94–3,83 рубля).Также нормы увеличены на питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6–8 часов (двухразовое питание), 9–10,5 часа (трехразовое питание), 12–24 часа (четырехразовое).Кроме того, возросли нормы в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях.