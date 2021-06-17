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В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования

В Беларуси увеличены нормы расходов на питание в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года № 333, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Расходы на питание в день на одного обучающегося в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах с длительностью пребывания 12–24 часа увеличены с 4,68 до 5,1 рубля, а для проживающих на территории радиоактивного загрязнения – с 5,03 до 5,38 рубля.

Отмечается, что денежные нормы расходов на питание обучающихся в яслях, яслях-садах, детсадах, дошкольных центрах развития ребенка специальных яслях-садах и детсадах возросли до 3,18–4,06 рубля (ранее 2,94–3,83 рубля).

Также нормы увеличены на питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6–8 часов (двухразовое питание), 9–10,5 часа (трехразовое питание), 12–24 часа (четырехразовое).

Кроме того, возросли нормы в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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