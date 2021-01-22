В Беларуси утверждены строительные нормы для освещения и высотных зданий

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БЕЛТА

Постановлением № 70 от 30 октября 2020 года утверждены строительные нормы "Естественное и искусственное освещение". Они устанавливают требования к проектированию естественного и искусственного освещения помещений вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных путей на предприятиях, а также наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов. Они распространяются на проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью, и не распространяются на проектирование освещения подземных выработок, речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спортивных сооружений, помещений для хранения сельхозпродукции, размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.Вторым опубликованным сегодня постановлением Минстройархитектуры от 13 ноября 2020 года № 85 утверждены стройнормы "Высотные здания". Они распространяются на возводимые и реконструируемые высотные жилые и общественные здания и устанавливают требования по их проектированию.Строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.