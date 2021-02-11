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В Беларуси утверждены строительные нормы для административных, бытовых и сельскохозяйственных зданий

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено двумя постановлениями Министерства архитектуры и строительства, которые сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. 

Фото из архива БЕЛТА

Постановлением № 82 от 13 ноября 2020 года утверждены строительные нормы "Административные и бытовые здания". Эти нормы устанавливают требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий. В документе говорится, что объемно-планировочные и конструктивные решения таких зданий необходимо принимать с учетом градостроительных, ландшафтных условий района строительства и архитектурных особенностей окружающей застройки.

Вторым опубликованным сегодня постановлением Минстройархитектуры от 13 ноября 2020 года № 84 утверждены стройнормы "Сельскохозяйственные здания". Они устанавливают требования к проектированию животноводческих, птицеводческих, звероводческих зданий и помещений, зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, теплиц, зданий и сооружений для хранения и переработки зерна (элеваторов, зерноскладов, мельниц, зданий крупяных, комбикормовых заводов и других предприятий). Эти стройнормы не распространяются на здания и помещения, предназначенные для содержания больных животных, помещения для хранения сельхозпродукции в регулируемой газовой среде и здания холодильников.

Строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
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