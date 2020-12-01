Сроки ввода Белорусской АЭС утверждены Указом № 447 от 30 ноября 2020, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Документ направлен на обеспечение ввода в эксплуатацию БелАЭС, а также урегулирование вопросов приемки в эксплуатацию ее энергоблоков.
Согласно Указу, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2021 году, второй начнет свою работу в I полугодии 2022 года.
Отмечается, что АЭС запускается в работу в соответствии с программами ввода в эксплуатацию первого и второго блоков электростанции, утвержденными ее оператором – РУП "Белорусская атомная электростанция".
Совету Министров поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.
В соответствии с Указом Совмином будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС.
Напомним, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС
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