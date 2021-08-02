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В Беларуси утверждено положение о консервации госимущества

Положение о консервации государственного имущества утверждено в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 года № 431, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Фото: pixabay.com

В документе сказано, что решения о консервации, продлении срока консервации (включая его продление более одного раза), повторной консервации, расконсервации в отношении имущества, находящегося в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении негосударственных юрлиц, могут приниматься в порядке, установленном этими юрлицами, при наличии оснований и с учетом сроков, предусмотренных в утвержденном положении, а также при условии выполнения определенных мероприятий и работ.

Негосударственные юридические лица в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о консервации, продлении срока консервации, повторной консервации недвижимого имущества должны уведомить местные исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения такого имущества и налоговые органы по месту их постановки на учет и по месту нахождения такого имущества о принятии такого решения. Имущество будет считаться расконсервированным со дня, следующего за днем окончания срока консервации, продления срока консервации, повторной консервации.

Согласно постановлению, завершение выполнения решений о консервации и расконсервации имущества, принятых до вступления в силу этого документа, осуществляется в соответствии с ранее действовавшим законодательством.

Право разъяснять вопросы применения данного документа предоставлено Государственному комитету по имуществу.

Некоторые пункты этого постановления вступают в силу с 16 ноября 2021 года, а иные – через три месяца после его официального опубликования.
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