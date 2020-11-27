В Беларуси утверждена антиинфляционная программа на 2021–2023 годы

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Документ приняли, чтобы создать условия для устойчивого экономического роста, развивать конкуренцию и снизить инфляционные ожидания.Отмечается, что в структуру Программы вошли 65 мероприятий по таким направлениям, как денежно-кредитная, ценовая, коммуникационная политика, структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики, снижение сезонной волатильности цен, а также противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции.– отмечает Национальный правовой интернет-портал.О ходе ее реализации Совет Министров будет информироваться ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.