Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Нацбанка Беларуси от 25 ноября 2020 г. № 674/22, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Фото носит иллюстративный характер
Документ приняли, чтобы создать условия для устойчивого экономического роста, развивать конкуренцию и снизить инфляционные ожидания.
Отмечается, что в структуру Программы вошли 65 мероприятий по таким направлениям, как денежно-кредитная, ценовая, коммуникационная политика, структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики, снижение сезонной волатильности цен, а также противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции.
«Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, а также Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли информацию о ходе реализации Программы», – отмечает Национальный правовой интернет-портал.
О ходе ее реализации Совет Министров будет информироваться ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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В Беларуси утверждена антиинфляционная программа на 2021–2023 годы
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА