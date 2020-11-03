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В Беларуси утвердили размеры отчислений в фонд гражданской авиации

В Беларуси установили дифференцированные размеры (нормативы) отчислений в республиканский фонд гражданской авиации. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникации от 19 октября 2020 года № 50, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Данные нормативы установлены авиационным организациям, подчиненным Министерству транспорта и коммуникаций, и негосударственным организациям в области гражданской авиации. В частности, РУП "Национальный аэропорт Минск" будет вносить в фонд 5% амортизационных отчислений по основным средствам, а также 10% от прибыли, остающейся в распоряжении организации. РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" будет платить 20% амортизационных отчислений и 40% от прибыли. Негосударственные организации в области гражданской авиации, согласно документу, будут вносить в фонд 10% от прибыли, остающейся в их распоряжении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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